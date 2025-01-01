Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf dem Floß durch die Schluchten der Tara

One TerraStaffel 14Folge 15
Folge 15: Auf dem Floß durch die Schluchten der Tara

52 Min.Ab 6

Unzugängliche Wälder, schroffe Canyons, abgelegene Hochplateaus: Wo im Norden Montenegros die Tara auf 140 Kilometern Länge das Durmitor-Gebirge durchschneidet, ist ein Floß das beste Transportmittel. Der 53jährige Fikret Pendek wagt regelmäßig den Ritt auf der wilden Tara. Der Flößer hat von seinem Vater gelernt, den Fluss zu ¿lesen¿ und weiß, wo die gefährlichsten Felsen unter Wasser lauern...

