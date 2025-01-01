Planet Weltweit
Folge 21: Der Exzentriker der Düfte
53 Min.Ab 6
Parfüm bezeichnet nicht nur ein ein Produkt. Es weckt Assoziationen, Gefühle und Begehrlichkeiten. Das hat eine Parfümindustrie entstehen lassen, die Milliardenumsätze generiert. Doch fernab des Mainstreams gibt es auch noch eine kleine, sehr feine Szene der Parfümeure, die ohne Millionenbudgets auf Qualität und Tradition setzt.
Planet Weltweit
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH