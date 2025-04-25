Planet Weltweit
Folge 12: Indiens jüngste Polizisten
52 Min.Ab 6
Im indischen Bundestaat Chhattisgarh hat bis heute ein seltsames Regelwerk überdauert: Beim Tod eines Polizisten hat eines seiner Kinder - Junge oder Mädchen - Anspruch auf einen bezahlten Polizeijob. Schon Fünfjährige sollen so das Einkommen ihrer vaterlosen Familie sichern.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH