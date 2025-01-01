Das Elbsandsteingebirge - Märchenwelt und MeisterwerkeJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 18: Das Elbsandsteingebirge - Märchenwelt und Meisterwerke
52 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Eine bizarre, einzigartige Bergwelt, geformt in Millionen Jahren von Wind und Wasser erhebt sich dreißig Kilometer südöstlich von Dresden. Das Elbsandsteingebirge ist berühmt für seinen außerordentlichen Formenreichtum und für seinen Sandstein, entstanden aus einer riesigen Platte aus Meeressediment.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6, Season 8, Season 10, Season 12, Season 15-16, Season 18: MedienKontor Movie GmbH & © Season 15: ARTE & © Season 25: Geo Reportage