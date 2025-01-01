Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 15Folge 14
53 Min.Ab 6

Die Bewohner des Dorfes Sâpânta in der rumänischen Region Maramures sind stolz auf ihre Besonderheit: den Fröhlichen Friedhof. Seit einigen Jahrzehnten schmücken sie ihre Familiengräber mit geschnitzten Kreuzen, auf denen die Lebensgeschichte der Verstorbenen in bunten Bildern nacherzählt wird - im Guten wie im Bösen. Ein Brauch, der bis heute von dem Schnitzer Dumitru Pop aufrecht erhalten wird.

One Terra
