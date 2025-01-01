Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 15Folge 4
Folge 4: Rattenjagd im Südpolarmeer

52 Min.Ab 12

Der Neuseeländer Peter Garden gilt als der erfahrenste Pilot für Rattenausrottungen weltweit. Doch nie war die Herausforderung so groß wie auf der subantarktischen Insel Südgeorgien. Schneestürme, hohe Berge und technische Probleme behindern den Luftangriff auf die Vogelräuber, die einst von Robbenschlägern und Walfängern eingeschleppt wurden. Jetzt soll die Insel von ihnen befreit werden.

One Terra
