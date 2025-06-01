Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Austern von Arcachon

One TerraStaffel 15Folge 3
Die Austern von Arcachon

Folge 3: Die Austern von Arcachon

52 Min.Ab 12

Im Becken von Arcachon an der französischen Atlantikküste liegt die Wiege der französischen Austernzucht - und mittlerweile auch die größte Austernbrutstätte Europas. Seit einiger Zeit jedoch bedrohen Viren und Bakterien die jährliche Ernte, und die ersten Austern sterben ab, bevor sie ein Jahr alt sind. Für die traditionellen Austernfischer ist das eine Katastrophe.

One Terra
