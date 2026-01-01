Mustang - Flucht aus den BergenJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 13: Mustang - Flucht aus den Bergen
52 Min.Ab 6
Im Himalaya, zwischen den höchsten Bergen der Welt, liegt es versteckt: Das ehemalige Königreich Mustang. Es ist berauschend schön, aber sehr trocken. Viele Jahrhunderte lang hatten sie trotzdem genügend Wasser zum Leben. Doch jetzt hat sich das Klima gewandelt. Die Bewohner des in 4000 Meter Höhe gelegenen Dorfs Samzong müssen umziehen.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH