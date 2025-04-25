Thailands Elefanten - raus aus der Stadt!Jetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 7: Thailands Elefanten - raus aus der Stadt!
52 Min.Ab 6
Über Jahrzehnte gehörten sie in Thailand zum Straßenbild: "Mahouts", die Elefantenführer. Sie ließen sich für Futtergeld fotografieren und lebten sozusagen vom Rüssel in den Mund. Doch die Tiere waren ein Sicherheitsrisiko, fast täglich gab es Unfälle, Umweltschützer liefen Sturm gegen die wenig tiergerechte Haltung. Wohin verschwinden all diese Tiere, wenn sie aus den Städten verbannt werden?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH