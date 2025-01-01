Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Polarbahn

One TerraStaffel 15Folge 2
52 Min.Ab 6

Sie beginnt hinter dem Polarkreis und führt als einzige Bahnlinie der Welt über den 70. Breitengrad hinaus. Erst 2010 fertiggestellt verbindet die Jamalbahn das russische Eisenbahnnetz mit den Erdgasfeldern auf der gleichnamigen Polarhalbinsel. Auf einer Länge von rund 600 km durchquert die Strecke den unwegsamen Dauerfrostboden der Polartundra, passiert Sümpfe, Moore und Flüsse.

