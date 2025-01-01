Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 15Folge 23
Folge 23: Schweiz, das Verschwinden der Gletscher

52 Min.Ab 6

Die Schweiz - Land der Berge, der Gletscher, Bergbäche und Seen. Die Alpen zeigen hier ihre schönsten Seiten. Doch die Natur verändert sich: die Gletscher schrumpfen, Felsmassive werden brüchig. Immer häufiger kommt es zu Überschwemmungen und Bergstürzen. Die Menschen hier müssen sich den Veränderungen stellen. Pro Jahr verlieren die Schweizer Gletscher heute einen Kubikkilometer an Volumen.

One Terra
