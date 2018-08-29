Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Katja KrasaviceJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 13: Heute zu Gast bei Jochen und Melissa: Exit Katja Krasavice
90 Min.Folge vom 29.08.2018Ab 12
In "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ist heute der 6. Exit zu Gast. Katja Krasavice musste leider das Haus verlassen. Wir sprechen mit ihr über die Zeit im Haus, Höhen und Tiefen und natürlich persönliche Highlights.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen