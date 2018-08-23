Ben Tewaag und Benni und Dennis Wolter zu Gast bei Jochen und MelissaJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 7: Ben Tewaag und Benni und Dennis Wolter zu Gast bei Jochen und Melissa
91 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 12
Melissa Khalaj und Jochen Bendel begrüßen heute Ben Tewaag und Benni und Dennis Wolter in ihrer Sendung. Sie kommentieren die Ereignisse von Tag 7 bei "Promi Big Brother". Von Chethrins Flirts mit Daniel bis zu Silvias Rückkehr ins Haus.
