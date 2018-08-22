Julian F. M. Stoeckel und Paula Lambert zu Gast bei Jochen und MelissaJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 6: Julian F. M. Stoeckel und Paula Lambert zu Gast bei Jochen und Melissa
90 Min.Folge vom 22.08.2018Ab 12
Nik Schröder, der beste Freund von Johannes Haller, gibt seine Einschätzung dazu ab, was wirklich zwischen Johannes und Chethrin lief. Außerdem sind Julian F. M. Stoeckel und Paula Lambert in der Sendung und geben ihre Meinung zu den Kandidat:innen ab!
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Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
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