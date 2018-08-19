Ingo Wohlfeil und Dominik Jurczek zu Gast bei Jochen und MelissaJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 3: Ingo Wohlfeil und Dominik Jurczek zu Gast bei Jochen und Melissa
90 Min.Folge vom 19.08.2018Ab 12
Boulevard-Reporter Ingo Wohlfeil analysiert die letzten zwei Tage von "Promi Big Brother" und enthüllt heiße Hintergrund-Informationen. Außerdem ist der beste Freund von Sophia Vegas zu Gast und bietet allerhand Gossip.
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
