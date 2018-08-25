Mike Shiva muss das Haus verlassen!Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 9: Mike Shiva muss das Haus verlassen!
90 Min.Folge vom 25.08.2018Ab 12
Mike Shiva kommt direkt aus dem "Promi Big Brother"-Haus auf unsere Couch und erzählt uns, wer das Haus seiner Meinung nach als Gewinner verlassen wird.
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen