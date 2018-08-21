Evelyn Burdecki und Claudia Obert zu Gast bei Jochen und MelissaJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 5: Evelyn Burdecki und Claudia Obert zu Gast bei Jochen und Melissa
90 Min.Folge vom 21.08.2018Ab 12
Als exklusive Gäste begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel Evelyn Burdecki und Claudia Obert. Sie kommentieren alle Ereignisse von Tag 5 im "Promi Big Brother" Haus. Von Katjas Sex-Spielchen bis zu den Streitereien von Sophia und Silvia.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen