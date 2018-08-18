Carina und Yeliz zu Gast bei Jochen und MelissaJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 2: Carina und Yeliz zu Gast bei Jochen und Melissa
67 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 12
Johannes Haller und Daniel Völz im Fokus: Bachelor-Babe Carina Spack kennt Johannes und vielleicht auch die Maschen von Daniel? Und auch die feste Freundin von Johannes, Yeliz Koc, die Daniel seine Ohrfeige verpasst hatte, plaudert aus dem Nähkästchen.
