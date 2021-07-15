Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Promi Big Brother 2021  Der Countdown: Der erste Blick ins Haus

SAT.1Staffel 2021Folge 1vom 15.07.2021
60 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 12

Zwölf prominente Bewohner ziehen für zwei Wochen in den berühmtesten Container Deutschlands. Dabei werden sie 24 Stunden am Tag von zahlreichen Kameras beobachtet, wenn sie verschiedene Challenges oder Spiele meistern.

