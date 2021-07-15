Promi Big Brother 2021 Der Countdown: Der erste Blick ins HausJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 1: Promi Big Brother 2021 Der Countdown: Der erste Blick ins Haus
60 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 12
Zwölf prominente Bewohner ziehen für zwei Wochen in den berühmtesten Container Deutschlands. Dabei werden sie 24 Stunden am Tag von zahlreichen Kameras beobachtet, wenn sie verschiedene Challenges oder Spiele meistern.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen