Promi Big Brother

Tag 9: Erics Kriegserklärung an Melanie

SAT.1Staffel 2021Folge 9vom 14.08.2021
Tag 9: Erics Kriegserklärung an Melanie

147 Min.Folge vom 14.08.2021Ab 12

Während Jörg Draeger seine Tränen nicht mehr zurückhalten kann, platzt Paco Steinbeck der Kragen. Auch auf dem Big Planet kommt es zu Konflikten. Eric Sindermann hat die Nase voll von Melanie Müllers Bevormundung. Babs Kijewski spricht erstmals vor den anderen Bewohner:innen über ihre ehemalige Essstörung und ihre Mobbing-Vergangenheit. Außerdem müssen sich die Promis zum ersten Mal gegenseitig nominieren. Das und mehr siehst du jetzt in Folge 9 von "Promi Big Brother" 2021!

