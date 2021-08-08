Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 3: Lästern im Luxus – Tränen bei Melanie

SAT.1Staffel 2021Folge 3vom 08.08.2021
Folge 3: Tag 3: Lästern im Luxus – Tränen bei Melanie

80 Min.Folge vom 08.08.2021Ab 12

Nicht nur die Charaktere unserer Bewohner:innen unterscheiden sich in vielen Aspekten, auch das Umfeld in den Bereichen könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die Promis auf dem Big Planet ihr sorgenfreies Luxus-Leben in vollen Zügen genießen, stinkt es den Bewohnern der Raumstation. Das merkt man sowohl am strengen Körpergeruch als auch an der Laune. Nicht zuletzt Melanie Müller kämpft mit sich und den Tränen. Das und mehr siehst du jetzt in Folge 3 von "Promi Big Brother" 2021!

