Promi Big Brother
Folge 11: Tag 11: Gitta und Pascal bereuen ihre Lebensentscheidungen
16.08.2021
Tag 11 bei „Promi Big Brother“ 2021 steht im Zeichen der Familie. Doch nicht für alle Weltraum-Bewohner:innen ist das ein einfaches Thema. Besonders Gitta und Pascal haben mit ihren Emotionen zu kämpfen. Welcher Tag der schlimmste in Pascals Leben war, und warum Gitta nie eine Familie gründen wollte, berichten beide unter Tränen. Außerdem kommt es zur Versöhnung zwischen Melanie und Eric, die unerwartet gefühlvoll wird. Doch neben all der Schwere gibt’s auch heiße Momente in der Raumstation.
