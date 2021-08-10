Tag 5: Frostige Stimmung und brodelnde EmotionenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 5: Tag 5: Frostige Stimmung und brodelnde Emotionen
80 Min.Folge vom 10.08.2021Ab 12
Die frostige Stimmung bringt die Bewohner:innen an ihre Grenzen! Uwe Abel kämpft mit den Tränen, Danni Büchners Emotionen brodeln über und die Bewohner:innen müssen sich entscheiden: Team Melanie Müller oder Team Rafi Rachek?
Enthält Produktplatzierungen