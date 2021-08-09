Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tag 4: Rafis Ausraster und vier neue Astronauten

SAT.1Staffel 2021Folge 4vom 09.08.2021
135 Min.Folge vom 09.08.2021Ab 12

Tag 4 im "Promi Big Brother"-Weltall: Während Danni Büchner beim Gedanken an Ennesto Monté in Tränen ausbricht, hat Rafi Rachek einen Ausbruch der ganz anderen Art. Er konfrontiert Melanie Müller mit seinen Verschwörungstheorien und löst damit einen Streit aus. Damit ist die Aufregung noch nicht vorbei, denn vier neue Bewohner:innen mischen auf. Gitta Saxx, Papis Loveday, Paco Steinbeck und Payton Ramolla landen in der Raumstation. Das und mehr jetzt in Folge 4 von "Promi Big Brother" 2021!

