Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 15: Seelenstriptease - Uwe und Eric lassen alte Wunden heilen

SAT.1Staffel 2021Folge 15vom 20.08.2021
Tag 15: Seelenstriptease - Uwe und Eric lassen alte Wunden heilen

Tag 15: Seelenstriptease - Uwe und Eric lassen alte Wunden heilenJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 15: Tag 15: Seelenstriptease - Uwe und Eric lassen alte Wunden heilen

138 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 12

Bei "Promi Big Brother" öffnen sich erneut alle Schleusen. Uwe Abel und Sunnyboy Eric Sindermann brechen auf der Raumstation in Tränen aus. Beide geben Einblicke in ihr Innerstes. Vor allem alte Wunden kommen zum Vorschein, die ihnen immer wieder im Leben begegnen. Am Ende von Tag 15 müssen gleich zwei Bewohner:innen "Promi Big Brother" verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen