Tag 17: Feierei und Streiterei - Pacos Aggressivität wird zum Problem

SAT.1Staffel 2021Folge 17vom 22.08.2021
81 Min.Folge vom 22.08.2021Ab 12

Tag 17 bei "Promi Big Brother" 2021: Nach einer feuchtfröhlichen Party folgt die Ernüchterung. Die Geduld der Bewohner:innen für Pacos Verhalten kommt an ihre Grenzen und auch das Erfolgsranking strapaziert die angeschlagenen Nerven von Marie, Ina und Danni, bis Tränen fließen. Paco erlebt heute allerdings seinen Glückstag: Er wird von Big Brother mit einem überraschenden Dinner-Date belohnt!

