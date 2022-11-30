Tag 13: Let's talk about Sex, Baby!Jetzt kostenlos streamen
Folge 13: Tag 13: Let's talk about Sex, Baby!
96 Min.Folge vom 30.11.2022Ab 12
Am dreizehnten Tag bei "Promi Big Brother" 2022 sind die Gemüter erhitzt. Die Promis denken nur noch an die schönste Nebensache der Welt. Die einen im Traum und die anderen bei Tag – das Thema ist omnipräsent und die Promis sehr offenherzig. Jetzt kommen die schmutzigen Geheimnisse ans Tageslicht!
