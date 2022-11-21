Tag 4: Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 4: Tag 4: Schatten der Vergangenheit
80 Min.Folge vom 21.11.2022Ab 12
Die extremen Wohnverhältnisse bei “Promi Big Brother 2022“ scheinen an den Nerven der Bewohner:innen zu nagen. Walentina Doronina arbeitet im Beisein von Sam Dylan ihre Beziehungsprobleme auf und auch Jay Khan schwelgt in der Vergangenheit....
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
