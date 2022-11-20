Tag 3: Ein Meer aus Tränen Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 3: Tag 3: Ein Meer aus Tränen
87 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 12
Die ersten Tränen fließen bei den Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022. Sowohl Rainer Gottwald als auch Walentina Doronina können ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Die Zeit im Haus setzt ihnen mehr zu, als beide vermutet haben. Wird es ihnen zu viel und folgt womöglich bald der nächste freiwillige Exit?
