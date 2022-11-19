Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother

Tag 2: Mega Überraschung - Der erste Bewohner geht freiwillig!

SAT.1Staffel 2022Folge 2vom 19.11.2022
Tag 2: Mega Überraschung - Der erste Bewohner geht freiwillig!

Tag 2: Mega Überraschung - Der erste Bewohner geht freiwillig!Jetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother

Folge 2: Tag 2: Mega Überraschung - Der erste Bewohner geht freiwillig!

84 Min.Folge vom 19.11.2022Ab 12

Die erste Nacht bei "Promi Big Brother" 2022 ist überstanden, doch die müden Augen der Bewohner sind nicht zu übersehen! Während Walentina auf dem Dachboden munter weiter gegen Jeremy Fragrance stichelt, scheint sich in der Garage eine Allianz zwischen Jay Khan und Menderes zu bilden. Was keiner erwartet hat: Bereits nach nur einer einzigen Nacht wirft ein Promi das Handtuch und verlässt PBB freiwillig! Wie werden seine Mitbewohner:innen auf den Exit reagieren?

Weitere Folgen in Staffel 2022

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother
SAT.1
Promi Big Brother

Promi Big Brother

Alle 13 Staffeln und Folgen