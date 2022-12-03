Tag 16: Samt am Kragen, Hunger im Magen Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 16: Tag 16: Samt am Kragen, Hunger im Magen
92 Min.Folge vom 03.12.2022Ab 12
An Tag 16 stehen sich bei "Promi Big Brother" 2022 zwei Fronten gegenüber: Die Bewohner:innen der Garage sind nicht gut auf die Promis im Loft zu sprechen. Sie hungern, während die anderen im Luxus leben. Kommt der Eklat beim Zusammenlegen der Bereiche?
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen