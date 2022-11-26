Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother

Tag 9: Karten auf den Tisch!

SAT.1Staffel 2022Folge 9vom 26.11.2022
Tag 9: Karten auf den Tisch!

101 Min.Folge vom 26.11.2022Ab 12

Nachdem Big Brother die Promis durch wildes Durmischen und die Schließung des Dachbodens nun alle miteinander bekannt gemacht hat, ist es Zeit ihre wahren Gesichter zu zeigen! Zuvor haben einige Ausschnitte aus der Garage zu großem Missfallen auf dem Dachboden gesorgt. Nun stecken Sam Dylan & Co. in ähnlichen Rollen und müssen Rankings über die Loft-Bewohner:innen erstellen! Was diese nicht wissen: Hierbei bleibt Big Brother nicht der einzige Beobachter….

