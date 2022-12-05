Tag 18: Brutale Beichten Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother
Folge 18: Tag 18: Brutale Beichten
84 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 12
Heute an Tag 18 geht es bei "Promi Big Brother" 2022 bunt zu, denn einige Geheimnisse werden gelüftet! Katy Karrenbauer berichtet im PBB-Haus von einer intensiven lesbischen Erfahrung. Wie das wohl für sie war? Außerdem beichtet Jennifer Iglesias, welche schrecklichen Dinge ihr Ex-Freund ihr antat und sogar noch immer tut… Welche Heimlichkeiten erzählen die Promis noch?
