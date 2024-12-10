Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 12: Das 50er-Jahre-Haus
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 6
Krystal und Ben haben kürzlich ein altes Haus in Los Angeles gekauft, um näher bei ihrer Familie zu sein. Allerdings befindet sich die Immobilie in einem schlechten Zustand und benötigt eine umfangreiche Renovierung. Unter anderem muss Asbest entfernt, undichte Rohre ersetzt und neue Elektroinstallationen eingesetzt werden. Krystal bereut den Kauf, doch die Scott-Brüder wollen ihr beweisen, dass sich ein Umbau lohnt und die Handwerker ein gemütliches Zuhause erschaffen können.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cineflix International Media Limited