Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Kleines Haus neu aufgestellt

sixxStaffel 1Folge 5vom 19.11.2024
Kleines Haus neu aufgestellt

Kleines Haus neu aufgestelltJetzt kostenlos streamen

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Folge 5: Kleines Haus neu aufgestellt

44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 6

Adrienne und Scott wohnen schon seit 20 Jahren in ihrem Haus. Ihre beiden Kinder, die 17 und 19 Jahre alt sind, teilen sich immer noch ein Zimmer mit einem Etagenbett. Deshalb entscheidet das Paar, dass der Zeitpunkt für eine Renovierung gekommen ist, und bitten Jonathan und Drew um Hilfe. Die Brüder wollen ein zweites Kinderzimmer einbauen, doch während der Umbauarbeiten entdecken die beiden den gefährlichen Stoff Asbest in den Wänden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
sixx
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen