Eine Frage des Budgets

sixxStaffel 1Folge 4vom 12.11.2024
Folge 4: Eine Frage des Budgets

44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 6

Chanel und Jeff wollen ihr Haus in den Hollywood Hills renovieren und haben dafür ein Budget von 190.000 Dollar eingeplant. Jonathan und Drew Scott merken während des Umbaus schnell, dass sie die Summe gut gebrauchen können, da es aufgrund von undichten Stellen an den Wänden eine Menge Feuchtigkeitsschäden gibt. Zudem will das Paar eine größere und praktischere Küche, in der sich die beiden Kinder gefahrlos aufhalten können.

sixx
