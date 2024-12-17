Zum Inhalt springenBarrierefrei
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Big Promises

sixxStaffel 1Folge 13vom 17.12.2024
Big Promises

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Folge 13: Big Promises

44 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 6

Jonathan und Drew Scott wollen das neue Haus ihrer Eltern in Los Angeles renovieren. Dabei berücksichtigen die Brüder die Wünsche der beiden, die ein großes Wohnzimmer, einen Kamin und genug Platz für Familienbesuch haben wollen. Zudem soll über der Garage ein Gästehaus für den Empfang von Freunden und Familie entstehen. Doch der Umbau verzögert sich, da die Genehmigungen für den Ausbau der Immobilie nicht planmäßig da sind.

