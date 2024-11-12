Der Traum von Alt und NeuJetzt kostenlos streamen
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 3: Der Traum von Alt und Neu
44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 6
Bahar und Mathieu benötigen dringend Hilfe bei der Renovierung ihres alten Hauses. Die Herausforderung besteht darin, eine praktische Küche zu schaffen, die das Kochen erleichtert und viel Platz für Familienaktivitäten bietet. Zudem soll das Zuhause nicht seinen ursprünglichen Charme verlieren. Die Scott-Brüder machen sich an die Arbeit, allerdings treten während des Umbaus unvorhersehbare Probleme auf, die zusätzliche Kosten für die Familie bedeuten.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cineflix International Media Limited