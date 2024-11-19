Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Traum wird wahr

sixxStaffel 1Folge 6vom 19.11.2024
Folge 6: Ein Traum wird wahr

44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 6

Joon und Younga haben nach zehn Jahren endlich genug Geld gespart, um ihr Haus renovieren zu lassen. Sie teilen den Scott-Brüdern vorab mit, dass das Gebäude in einem schlechten Zustand ist. Doch neben Schimmel entdecken Jonathan und Drew weitere Probleme. Illegale Verkabelungen und instabile Fußböden könnten die Kosten in die Höhe treiben. Die Zwillinge tun ihr Bestes, um das Zuhause des Paares sicher und modern umzubauen.

