Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

sixxStaffel 1Folge 14vom 17.12.2024
43 Min.Folge vom 17.12.2024Ab 6

Drew und Jonathan Scott sind weiterhin mit dem Umbau des Hauses ihrer Eltern beschäftigt. Die Renovierung, die als Traumprojekt begann, entwickelte sich jedoch schnell zu einem Albtraum, da viele Verzögerungen und Schwierigkeiten auftraten. Im Laufe der Zeit gibt es zudem viele Diskussionen über Designentscheidungen. Die Brüder arbeiten hart daran, die Wünsche ihrer Eltern zu erfüllen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das neue Zuhause funktional und komfortabel ist.

