Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 2: Nie mehr umziehen
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 6
Carolyn ist mit ihren beiden Töchtern innerhalb von elf Jahren sechs Mal umgezogen. Nun will die alleinerziehende Mutter endlich an einem Ort ankommen, doch sie ist unzufrieden mit ihrem Haus und benötigt deshalb dringend Hilfe von Drew und Jonathan. Die Brüder bemerken, dass die Gasleitung nicht korrekt verlegt wurde, weshalb sie die Rohre anders verlegen müssen. Drew befürchtet, dass noch weitere Probleme den Umbau erschweren werden.
