Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Nie mehr umziehen

sixxStaffel 1Folge 2vom 05.11.2024
Nie mehr umziehen

Nie mehr umziehenJetzt kostenlos streamen

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Folge 2: Nie mehr umziehen

44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 6

Carolyn ist mit ihren beiden Töchtern innerhalb von elf Jahren sechs Mal umgezogen. Nun will die alleinerziehende Mutter endlich an einem Ort ankommen, doch sie ist unzufrieden mit ihrem Haus und benötigt deshalb dringend Hilfe von Drew und Jonathan. Die Brüder bemerken, dass die Gasleitung nicht korrekt verlegt wurde, weshalb sie die Rohre anders verlegen müssen. Drew befürchtet, dass noch weitere Probleme den Umbau erschweren werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
sixx
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen