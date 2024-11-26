Zum Inhalt springenBarrierefrei
Property Brothers - Renovierung zum Verlieben

Der perfekte Patchwork-Style

sixxStaffel 1Folge 7vom 26.11.2024
Folge 7: Der perfekte Patchwork-Style

44 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6

Stephanie und Mike haben eine Patchwork-Familie gegründet und wollen nun ihr Haus renovieren lassen. Der Umbau umfasst mehrere Räume, darunter die Küche und die Badezimmer, die alle modernisiert und funktioneller gestaltet werden sollen. In den Gesprächen mit den vier Kindern von Mike und Stephanie werden ihre individuellen Wünsche und Stile erfragt, um sicherzustellen, dass jeder Raum die Persönlichkeit des jeweiligen Teenagers widerspiegelt.

