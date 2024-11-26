Property Brothers - Renovierung zum Verlieben
Folge 8: Upgrade für enge Räume
44 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6
Warren und Tricia haben sich vor kurzem ein Haus gekauft. Doch schnell stellt das Paar fest, dass der Grundriss unpraktisch ist und ihr Zuhause dringend renoviert werden muss. Die Eltern von zwei Kleinkindern wenden sich an die Umbau-Profis Jonathan und Drew Scott. Während der Renovierung stellen die Brüder fest, dass Schimmel und Feuchtigkeit bereits einen Großteil der Wände beschädigt haben und der Umbau nun mehr kosten wird als ursprünglich geplant.
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cineflix International Media Limited