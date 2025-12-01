Queen of the Oil Patch
Folge 2: Staffel 2 Folge 2
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Iceis macht sich auf den Weg zum Powwow, um zu Ehren der ermordeten und vermissten indigenen Frauen und Mädchen zu tanzen, aber eine willkürliche Regel droht sie daran zu hindern, in ihrer Kategorie anzutreten. Auf der Suche nach seinem inneren Macho erschreckt sich Massey auf einem örtlichen Schießstand.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Queen of the Oil Patch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12