Queen of the Oil Patch
Folge 6: Staffel 2 Folge 6
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Iceis und Massey machen sich auf den Weg, um bei derPride Week in Calgary Spaß zu haben. Massey lernt das Two-Spirit-Kind Alex/Tiffany und ihre Eltern kennen und freundet sich mit ihnen an. Iceis soll auf einer Frauenkonferenz auftreten, gleich nach einer Grundsatzrede von Buffy Saint-Marie.
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Queen of the Oil Patch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12