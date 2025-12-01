Zum Inhalt springenBarrierefrei
Queen of the Oil Patch

Staffel 2 Folge 4

OUTtvStaffel 2Folge 4vom 01.12.2025
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Massey und sein neuer Therapeut, Jon Jon, beginnen mit der Aufarbeitung von Masseys Kindheitstrauma. Bei der Planung einer Wohltätigkeitsveranstaltung lernt Massey den Two-Spirit-Sohn seiner Maskenbildnerin, Kyle, kennen und erfährt, wie wichtig die Unterstützung der Familie ist.

