Queen of the Oil Patch
Folge 7: Staffel 2 Folge 7
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Massey befolgt Jon Jons Rat und feiert seine Erfolge, indem er sich auf sein inneres Kind besinnt. Er lässt sich auf ein abenteuerliches Männerdate mit Brad ein. Später feiert Iceis die Veröffentlichung ihres neuen Albums Redemption auf dem Kaleido Festival in Edmonton.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Queen of the Oil Patch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12