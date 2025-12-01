Queen of the Oil Patch
Folge 5: Staffel 2 Folge 5
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Iceis ist Jurorin bei einem Drag-Wettbewerb an einem überraschenden Ort. Sie lädt die Gewinnerin zu einer Drag-Show in Edmonton ein, aber das triggert sie als trockene Alkoholikerin. Massey sammelt traditionelle Medizin und kann mit Hilfe seines Therapeuten seinen Safe-Space finden.
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Queen of the Oil Patch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12