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Queen of the Oil Patch

Staffel 2 Folge 5

OUTtvStaffel 2Folge 5vom 01.12.2025
Staffel 2 Folge 5

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Queen of the Oil Patch

Folge 5: Staffel 2 Folge 5

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Iceis ist Jurorin bei einem Drag-Wettbewerb an einem überraschenden Ort. Sie lädt die Gewinnerin zu einer Drag-Show in Edmonton ein, aber das triggert sie als trockene Alkoholikerin. Massey sammelt traditionelle Medizin und kann mit Hilfe seines Therapeuten seinen Safe-Space finden.

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