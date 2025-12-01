Queen of the Oil Patch
Folge 3: Staffel 2 Folge 3
23 Min.Folge vom 01.12.2025
Massey feiert die Pride in Vancouver, aber die Feierlichkeiten nach der Parade überwältigen Massey und zwingen ihn, Hilfe zu suchen. Nachdem River Tucker vom Queer Boxing Camp ihn auf Herz und Nieren geprüft hat, kehrt Massey nach Edmonton zurück, um sich mit seinem neuen Therapeuten Jon Jon zu treffen.
