Queen of the Oil Patch
Folge 8: Staffel 2 Folge 8
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Zeit von Masseys Training ist abgelaufen, und sein Boxkampf steht an. Unvorbereitet und verängstigt - aber mit seinem Freund Brad in seiner Ecke - steigt Massey gegen einen Profiboxer in den Ring. Später besucht er eine örtliche Tierhandlung, um etwas gegen seine Einsamkeit zu tun.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Queen of the Oil Patch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12