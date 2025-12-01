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Queen of the Oil Patch

Staffel 2 Folge 8

OUTtvStaffel 2Folge 8vom 01.12.2025
Staffel 2 Folge 8

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Queen of the Oil Patch

Folge 8: Staffel 2 Folge 8

23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die Zeit von Masseys Training ist abgelaufen, und sein Boxkampf steht an. Unvorbereitet und verängstigt - aber mit seinem Freund Brad in seiner Ecke - steigt Massey gegen einen Profiboxer in den Ring. Später besucht er eine örtliche Tierhandlung, um etwas gegen seine Einsamkeit zu tun.

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